Видеообзор разгромной победы «Крыльев Советов» в матче с «Ростовом»

На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре завершился матч 3-го тура РПЛ, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Ростов». Разгромную победу одержали хозяева — 5:1.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — первая же атака «Крыльев Советов» увенчалась забитым мячом. Отличился нападающий Владимир Хубулов (1:0). На 10-й минуте вингер самарцев Никита Салтыков забил второй гол своей команды в матче (2:0). Этот забитый мяч стал первым для него в РПЛ. На 22-й минуте матча нападающий «Ростова» Николай Комличенко смог отыграть один мяч (1:2). На 36-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сделал навесную передачу в штрафную площадь гостей, которую замкнул Салтыков, забив свой второй гол в матче (3:1).

На 74-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий забил свой первый гол за самарцев и сделал счёт разгромным (4:1). На 90+4-й минуте в ворота «Ростова» был назначен пенальти после фола вратаря Сергея Песьякова. Полузащитник «Крыльев» Роман Ежов реализовал 11-метровый удар (5:1).