Карпин — о матче с «Крыльями»: какая оценка? Никакая. У всех

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:5.

«Погода для всех одинаковая. Не думаю, что погода повлияла на то, что вышли сонными. У нас в Ростове такая же погода, даже жарче. На неё точно сваливать не надо.

Все замены — это реакция на игру. Думали о том, чтобы сравнять счёт или даже выиграть. Какая оценка? Никакая. У всех», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

По итогам первых трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» набрали семь очков, а «Ростов» — четыре. Предыдущий сезон самарцы завершили на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, а «Ростов» занял четвёртое место.