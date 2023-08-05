Карпин — о матче с «Крыльями»: какая оценка? Никакая. У всех
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:5.
«Погода для всех одинаковая. Не думаю, что погода повлияла на то, что вышли сонными. У нас в Ростове такая же погода, даже жарче. На неё точно сваливать не надо.
Все замены — это реакция на игру. Думали о том, чтобы сравнять счёт или даже выиграть. Какая оценка? Никакая. У всех», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
По итогам первых трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» набрали семь очков, а «Ростов» — четыре. Предыдущий сезон самарцы завершили на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, а «Ростов» занял четвёртое место.
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