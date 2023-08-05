ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 5 августа, пройдёт матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.
«Локомотив»: Лантратов, Митай, Кузьмичёв, Погостнов, Самошников, Карпукас, Баринов, Глушенков, Тикнизян, Пиняев, Дзюба.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничьей (1:1).
В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА стал вице-чемпионом, набрав 58 очков в 30 матчах. «Локомотив» по итогам прошлого розыгрыша занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2). После этого армейцы победили «Ахмат» со счётом 3:2, а железнодорожники разгромили «Факел» — 4:1.
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