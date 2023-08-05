«Рубин» — «Спартак»: Медина забил в первую же минуту после дебюта за красно-белых

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани продолжается матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Рубин» принимает московский «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей.
На 19-й минуте Тео Бонгонда вывел «Спартак» вперёд. На 39-й минуте «Рубин» сравнял счёт после рикошета. На 58-й минуте полузащитник Хесус Медина дебютировал за «Спартак». Второе касание игрока в матче стало голевым.
После двух туров Российской Премьер-Лиги в активе «Рубина» два набранных очка — казанцы сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2) и поделили очки с «Оренбургом» (1:1). «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России ещё не терял очков. Красно-белые одержали победы над «Оренбургом» (3:2) и калининградской «Балтикой» (2:1).
- 5 августа 2023
-
19:11
-
19:10
-
19:10
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:42
-
18:35
-
18:25
-
18:24
-
18:12
-
18:12
-
18:06
-
18:01
-
17:56
-
17:52
-
17:51
-
17:47
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:26
-
17:24
-
17:22
-
17:16
-
17:12
-
17:05
-
17:01
-
16:51
-
16:44