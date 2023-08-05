Первый тренер Сперцяна: если Эдуард появится в «Аяксе», то он там даст о себе знать

Мхитар Давидян, первый тренер армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, прокомментировал слухи об интересе амстердамского «Аякса» к футболисту.
«Я не спрашивал у него об этом предложении. Но я считаю, что это очень хороший вариант уехать в Европу. Если человек хочет играть в футбол и заявить о себе как о футболисте за границей, то это один из лучших вариантов, учитывая все обстоятельства вокруг нашего футбола.
Для Эдуарда это было бы окно в Европу. Мы знаем очень многих великих футболистов, которые через чемпионат Нидерландов становились большими игроками, а позже выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и становились обладателями «Золотого мяча». Могу привести в пример Ибрагимовича, Ромарио и Зубастика Роналдо. Это люди, которые вырвались на мировую арену через Голландию.
А будет ли у Сперцяна ещё более серьёзное предложение? Сейчас он находится на определённом уровне, поэтому его и хотят купить. Он стал лучшим игроком «Краснодара», лучшим футболистом Армении, лучшим полузащитником по голевым пасам в РПЛ. А что ещё нужно, чтобы уехать?
Зная Эдуарда, могу сказать, что ему будет не тяжело играть в «Аяксе». Сперцян – очень сильный футболист. Он дисциплинированный и профессиональный в своём деле. Футбол – его самая любимая игрушка, в которую он просто хочет играть. По моему мнению, он со всем справится. Если Эдуард появится в «Аяксе», то он там закрепится и даст о себе знать. Как в футболисте я в нём уверен», — приводит слова Давидяна Metaratings.
- 5 августа 2023
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