«Рубин» — «Спартак»: Промес сделал счёт разгромным

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани продолжается матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Рубин» принимает московский «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу «Спартака».
На 19-й минуте Тео Бонгонда вывел «Спартак» вперёд. На 39-й минуте «Рубин» сравнял счёт после рикошета. Во втором тайме в составе «Спартака» отличились Хесус Медина, Михаил Литвинов и Квинси Промес.
После двух туров Российской Премьер-Лиги в активе «Рубина» два набранных очка — казанцы сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2) и поделили очки с «Оренбургом» (1:1). «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России ещё не терял очков. Красно-белые одержали победы над «Оренбургом» (3:2) и калининградской «Балтикой» (2:1).
- 5 августа 2023
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