Гол Медины в дебютном матче помог «Спартаку» разгромить «Рубин»

Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1.

На 19-й минуте Тео Бонгонда вывел «Спартак» вперёд. На 39-й минуте «Рубин» сравнял счёт: Угочукву Иву пробил из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от Даниила Хлусевича зашёл в ворота. На 59-й минуте второго тайма на поле вышел дебютант «Спартака» Хесус Медина и отличился спустя 40 секунд. На 67-й минуте Михаил Игнатов забил третий гол москвичей, а позже Квинси Промес сделал счёт разгромным.

«Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар». «Рубин» имеет в активе два балла.