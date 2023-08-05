Гол Медины в дебютном матче помог «Спартаку» разгромить «Рубин»
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Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1.
На 19-й минуте Тео Бонгонда вывел «Спартак» вперёд. На 39-й минуте «Рубин» сравнял счёт: Угочукву Иву пробил из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от Даниила Хлусевича зашёл в ворота. На 59-й минуте второго тайма на поле вышел дебютант «Спартака» Хесус Медина и отличился спустя 40 секунд. На 67-й минуте Михаил Игнатов забил третий гол москвичей, а позже Квинси Промес сделал счёт разгромным.
«Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар». «Рубин» имеет в активе два балла.
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