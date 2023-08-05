Экс-тренер «Краснодара» — об Игнатьеве: до последнего буду верить, что Иван будет забивать

Бывший тренер «Краснодара» Мхитар Давидян поделился мнением о переходе 24-летнего нападающего Ивана Игнатьева из московского «Локомотива» в «Сочи».

«Футболисту нужно играть. Есть такая пословица: «Лучше слабо играть, чем сильно сидеть». Только играя и забивая голы, нападающий может о себе заявить. Надо найти себе команду, где ты будешь играть и не ждать, пока кто-то получит травму или жёлтую карточку.

Я до последнего буду верить, что Иван перезагрузится и будет играть и забивать. Конечно, он переживал. Повторюсь, футболисту всегда хочется играть. Я с Игнатьевым общаюсь, поздравил его с подписанием контракта с «Сочи». Всегда его спрашиваю, как дела, самочувствие. Он доволен, что оказался в «Сочи», и надеется, что ему будут доверять», — приводит слова Давидяна Metaratings.