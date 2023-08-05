Салтыков: у Пиняева свой путь, а у меня свой. Не хочется быть похожим на кого‑то

18-летний атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал то, что его сравнивают с нападающим московского «Локомотива» Сергеем Пиняевым. Напомним, сегодня, 5 августа, дубль Салтыкова помог самарской команде одержать разгромную победу над «Ростовом» в матче 3-го тура РПЛ (5:1).

«Мы были с Пиняевым в одной академии. Не скажу, что мы общаемся. Могли ответить друг другу на истории, но это редко. Чем мы с ним похожи? Да не знаю. Не хочется быть похожим на кого‑то. Он Пиняев, а я Салтыков. У него свой путь, а у меня свой.

Я про интерес и переход в «Локомотив» зимой ничего не слышал. Моим будущим занимается мой агент. Смысл мне в это лезть? У нас тяжёлый график, и, если буду думать ещё и об этом, каких‑то инсайдах, голова будет забита другим», — приводит слова Салтыкова «Матч ТВ».