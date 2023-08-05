Салтыков: у Пиняева свой путь, а у меня свой. Не хочется быть похожим на кого‑то

18-летний атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал то, что его сравнивают с нападающим московского «Локомотива» Сергеем Пиняевым. Напомним, сегодня, 5 августа, дубль Салтыкова помог самарской команде одержать разгромную победу над «Ростовом» в матче 3-го тура РПЛ (5:1).
«Мы были с Пиняевым в одной академии. Не скажу, что мы общаемся. Могли ответить друг другу на истории, но это редко. Чем мы с ним похожи? Да не знаю. Не хочется быть похожим на кого‑то. Он Пиняев, а я Салтыков. У него свой путь, а у меня свой.
Я про интерес и переход в «Локомотив» зимой ничего не слышал. Моим будущим занимается мой агент. Смысл мне в это лезть? У нас тяжёлый график, и, если буду думать ещё и об этом, каких‑то инсайдах, голова будет забита другим», — приводит слова Салтыкова «Матч ТВ».
- 5 августа 2023
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:16
-
20:16
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:46
-
19:41
-
19:34
-
19:30
-
19:29
-
19:11
-
19:10
-
19:10
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:42