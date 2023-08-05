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Гендиректор «Спартака» Малышев поделился эмоциями после разгромной победы над «Рубином»

Гендиректор «Спартака» Малышев поделился эмоциями после разгромной победы над «Рубином»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал разгромную победу над «Рубином» со счётом 4:1. Встреча прошла в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень рад победе и тому, как ребята сыграли. Мне кажется, много чего можно выделить: и две голевые Саши Соболева, и гол Медины вторым касанием. Молодцы. И замены сработали», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сегодняшней встрече в составе красно-белых забитыми мячами отличились Тео Бонгонда, Хесус Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес.

«Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар». «Рубин» имеет в активе два балла.

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