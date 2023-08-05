«Спартак» начал сезон РПЛ с трёх побед подряд впервые с 2013 года

Московский «Спартак» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с трёх побед подряд — это произошло впервые с сезона-2013/2014, когда командой руководил Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов». В том сезоне красно-белые заняли итоговое шестое место в российском чемпионате. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. В составе красно-белых отличились новички Тео Бонгонда и и Хесус Медина, а также Михаил Игнатов и Квинси Промес. Единственный гол казанской команды в матче забил Угочукву Иву.

Таким образом, «Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар».