Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о спорном эпизоде с фолом Литвинова

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал спорный эпизод в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и казанским «Рубином», где после фола игрока «Спартака» Руслана Литвинова был назначен штрафной удар, вскоре после которого «Рубин» смог забить гол в ворота красно-белых.
«Надо разбирать с экспертами. Моё личное мнение: я не понял, за что был назначен штрафной, который привёл к голу в наши ворота. Будем разбираться с этим эпизодом.
Какие-то правила я, конечно, понимаю (смеётся). Но есть моменты, которые действительно требуют уточнения, потому что одни и те же моменты трактуются по-разному от матча к матчу. Хочется лучше понимать», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1.
- 5 августа 2023
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