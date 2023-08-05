Гендиректор «Спартака» не исключил, что клуб обратится в ЭСК по итогам матча с «Рубином»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев не исключил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию по итогам матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:1).
«Будем ли обращаться в ЭСК? Я не исключаю этого. Не потому, что у нас есть какие-то особые претензии к судье. Просто хочется, чтобы этот эпизод разобрали и дальше трактовали правильно», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Рубин» забил гол в концовке первого тайма вскоре после штрафного, назначенного в ворота «Спартака».
«Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар». «Рубин» имеет в активе два балла.
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