Гендиректор «Спартака» не исключил, что клуб обратится в ЭСК по итогам матча с «Рубином»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев не исключил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию по итогам матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:1).

«Будем ли обращаться в ЭСК? Я не исключаю этого. Не потому, что у нас есть какие-то особые претензии к судье. Просто хочется, чтобы этот эпизод разобрали и дальше трактовали правильно», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Рубин» забил гол в концовке первого тайма вскоре после штрафного, назначенного в ворота «Спартака».

«Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар». «Рубин» имеет в активе два балла.