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«Уже имеем хорошую команду». Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о трансферах

«Уже имеем хорошую команду». Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о трансферах
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, будут ли красно-белые подписывать новых игроков в ближайшее время.

«Нет задачи набрать определённое число игроков. Есть задачи, по возможности, найти усиление. Если смотреть на данный момент, то уже имеем хорошую команду», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. Новички красно-белых, нападающий Тео Бонгонда и полузащитник Хесус Медина, смогли забить по голу и помогли «Спартаку» победить в матче.

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