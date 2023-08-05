Гендиректор «Спартака» Малышев: у клуба нет планов отдавать Мелёшина в аренду
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался об игроках Данииле Зорине и Павле Мелёшине.
«Зорин ушёл в аренду. Мы будем надеяться, что он получит достаточно игровой практики, обретёт уверенность, наберёт голов и передач. Выкуп не прописан.
Что касается Мелёшина, то отдавать в аренду планов нет. На данный момент он игрок основной команды», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 5 августа, «Спартак» встречался с казанским «Рубином» в матче 3-го тура чемпионата России. Москвичи победили со счётом 4:1. «Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар». «Рубин» имеет в активе два балла.
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