Наиль Умяров: счастлив, что «Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался на тему того, что красно-белые возглавили таблицу Российской Премьер-Лиги после победы над казанским «Рубином» в матче 3-го тура чемпионата. Напомним, встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «Спартака».

«Конечно, счастлив, что «Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ по итогам трёх туров», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. «Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар».