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«Сокол» минимально обыграл московское «Торпедо» в матче 4-го тура Первой лиги

«Сокол» минимально обыграл московское «Торпедо» в матче 4-го тура Первой лиги
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Завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). «Сокол» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0.

Большая часть встречи прошла без голов, но на 75-й минуте полузащитник «Сокола» Владислав Морозов открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. «Торпедо» пыталось отыграться до конца встречи, но так и не смогло изменить счёт — 1:0, победа «Сокола».

Для «Сокола» эта победа стала уже третьей в сезоне — до этого были обыграны «СКА-Хабаровск» и ярославский «Шинник». Единственную осечку в новом сезоне саратовская команда допустила в матче с «Родиной», проиграв 0:4. «Торпедо» же впервые проиграло в новом сезоне — до этого московский клуб одержал две победы (над «Химками» и махачкалинским «Динамо»), а также сыграл вничью с «Черноморцем».

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло последнее место в РПЛ, вылетев в Первую лигу. «Сокол» же в прошлом сезоне сумел подняться в Первую лигу.

Россия - Мелбет Первая лига. 4-й тур
05 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Морозов – 75'
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