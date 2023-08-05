«Будто дома играли». Джикия — о поддержке болельщиков «Спартака» в Казани

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил поддержку болельщиков красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». «Спартак» играл в гостях — в Казани.

«Согласен, что будто дома играли. Было приятно, когда скандировали: «Спартак»! Было видно, что сегодня на трибунах красно-белых больше, хоть и играли в Казани», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. Голами у красно-белых отличились новички Тео Бонгонда и Хесус Медина, а также Михаил Игнатов и Квинси Промес. Единственный гол казанцев во встрече забил Угочукву Иву.