«Балтика» объявила о переходе Натана Гассама

22-летний французский центральный защитник Натан Гассама перешёл в калининградскую «Балтику». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Мы рады приветствовать Натана в дружной семье балтийцев», — говорится в заявлении «Балтики».
Контракт с игроком подписан на пять лет. Ранее он выступал за «Славию» из Софии (Болгария), в составе которой провёл 20 матчей. Гассама перешёл в болгарскую команду в январе этого года. Фо ФРанции он выступал за вторые команды клубов «Нант» и «Труа», а также за «Олимпик Шоле».
В прошлом сезоне «Балтика» заняла второе место в Мелбет Первой лиге. В первых двух матчах Российской Премьер-Лиги калининградцы не набрали ни одного очка, проиграв «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2). В матче первого тура группового этапа Фонбет Кубка России «Балтика» обыграла «Крылья Советов» (3:2).
- 5 августа 2023
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