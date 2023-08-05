Игрок «Спартака» Игнатов: во втором тайме вымотали «Рубин» своими переводами на фланги
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23-летний российский полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о разгромной победе над казанским «Рубином» со счётом 4:1. Встреча прошла в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Получился тяжёлый первый тайм — было очень жарко. Во втором тайме вроде стало полегче. Стали играть более мобильно, да и соперник подустал — вымотали их переводами на фланги. Удалось забить хорошие мячи. Двигаемся дальше.
Мой гол? Отличная передача Соболя (Соболева. — Прим. «Чемпионата»). Я просто прибежал, и уже оставалось только разобраться с вратарём. При падении ударился головой, но ничего серьёзного. Сейчас уже всё хорошо», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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