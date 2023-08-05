Георгий Джикия — о календаре «Спартака»: плотный график, но футболисты любят играть

Центральный защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о календаре клуба.

«Плотный график игр, но футболисты любят играть. Игры — это всегда хорошо.

Насколько тяжело играть в такую погоду? Лучше играть летом, чем в декабре или феврале», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 5 августа, «Спартак» встречался с «Рубином» в 3-м туре РПЛ, На 19-й минуте Тео Бонгонда вывел «Спартак» вперёд. На 39-й минуте «Рубин» сравнял счёт: Угочукву Иву пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от Даниила Хлусевича зашёл в ворота. На 59-й минуте второго тайма на поле вышел дебютант «Спартака» Хесус Медина и отличился спустя 40 секунд. На 67-й минуте Михаил Игнатов забил третий гол москвичей, а позже Квинси Промес установил окончательный счёт в матче — 4:1.