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Георгий Джикия — о календаре «Спартака»: плотный график, но футболисты любят играть

Георгий Джикия — о календаре «Спартака»: плотный график, но футболисты любят играть
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Центральный защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о календаре клуба.

«Плотный график игр, но футболисты любят играть. Игры — это всегда хорошо.

Насколько тяжело играть в такую погоду? Лучше играть летом, чем в декабре или феврале», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 5 августа, «Спартак» встречался с «Рубином» в 3-м туре РПЛ, На 19-й минуте Тео Бонгонда вывел «Спартак» вперёд. На 39-й минуте «Рубин» сравнял счёт: Угочукву Иву пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от Даниила Хлусевича зашёл в ворота. На 59-й минуте второго тайма на поле вышел дебютант «Спартака» Хесус Медина и отличился спустя 40 секунд. На 67-й минуте Михаил Игнатов забил третий гол москвичей, а позже Квинси Промес установил окончательный счёт в матче — 4:1.

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