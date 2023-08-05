Джикия: трансферные новости «Спартака» читаю в выходной день. А выходного пока не было

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как он следит за трансферными новостями клуба.
«Трансферные новости «Спартака» читаю в выходной день. А выходного дня пока не было», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. В составе красно-белых отличились новички Тео Бонгонда и и Хесус Медина, а также Михаил Игнатов и Квинси Промес. Единственный гол казанской команды в матче забил Угочукву Иву.
«Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар». «Рубин» имеет в активе два балла.
- 5 августа 2023
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