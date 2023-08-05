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Хесус Медина: рад забить первый гол за «Спартак». Я счастлив

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина прокомментировал свой дебютный гол в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, где красно-белые оказались сильнее казанского «Рубина» (4:1). Парагвайский футболист сумел забить своим вторым касанием в матче.

«Спасибо за поздравления. Рад, что мы возглавляем турнирную таблицу. И рад забить первый гол за «Спартак». Я счастлив. Мы заслужили победу сегодня.

Адаптация в «Спартаке» проходит хорошо», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. «Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар».