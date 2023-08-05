Хесус Медина: рад забить первый гол за «Спартак». Я счастлив

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина прокомментировал свой дебютный гол в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, где красно-белые оказались сильнее казанского «Рубина» (4:1). Парагвайский футболист сумел забить своим вторым касанием в матче.
«Спасибо за поздравления. Рад, что мы возглавляем турнирную таблицу. И рад забить первый гол за «Спартак». Я счастлив. Мы заслужили победу сегодня.
Адаптация в «Спартаке» проходит хорошо», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. «Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар».
- 5 августа 2023
-
21:58
-
21:57
-
21:44
-
21:36
-
21:33
-
21:29
-
21:27
-
21:24
-
21:21
-
21:16
-
21:06
-
20:51
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:16
-
20:16
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:46