Солтмурад Бакаев рассказал об адаптации брата Зелимхана в «Зените»

24-летний полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился информацией об адаптации брата Зелимхана Бакаева в петербургском «Зените».
«Зелимхан адаптировался в «Зените». У него всё хорошо. Мы на связи: я рад за него, что получает больше игрового времени и начал играть, доказывать людям, которые много про него писали и говорили. Я только рад за него и болею», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Зелимхан Бакаев стал игроком сине-бело-голубых в июле 2022 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России и дважды завоевал Суперкубок России. За всё время выступлений в составе «Зенита» он провёл 30 игр, отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 2,5 млн.
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