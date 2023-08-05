Солтмурад Бакаев рассказал об адаптации брата Зелимхана в «Зените»

24-летний полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился информацией об адаптации брата Зелимхана Бакаева в петербургском «Зените».

«Зелимхан адаптировался в «Зените». У него всё хорошо. Мы на связи: я рад за него, что получает больше игрового времени и начал играть, доказывать людям, которые много про него писали и говорили. Я только рад за него и болею», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Зелимхан Бакаев стал игроком сине-бело-голубых в июле 2022 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России и дважды завоевал Суперкубок России. За всё время выступлений в составе «Зенита» он провёл 30 игр, отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 2,5 млн.