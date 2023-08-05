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ЦСКА — «Локомотив»: автогол Чалова помог гостям отыграть один мяч

ЦСКА — «Локомотив»: автогол Чалова помог гостям отыграть один мяч
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Сегодня, 5 августа, проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Чалов – 29'   2:0 Гаич – 31'   3:0 Мухин – 55'   3:1 Погостнов – 61'   4:1 Мухин – 64'

На 30-й минуте встречи нападающий хозяев Фёдор Чалов реализовал пенальти, выведя ЦСКА вперёд — 1:0. Буквально через пару мгновений, на 31-й минуте матча, защитник армейцев Милан Гаич после красивой атаки удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 55-й минуте встречи Максим Мухин сделал счёт в матче разгромным — 3:0. На 61-й минуте автогол Фёдора Чалова помог гостям отыграл один мяч — 3:1.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничьей (1:1).

В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА стал вице-чемпионом, набрав 58 очков в 30 матчах. «Локомотив» по итогам прошлого розыгрыша занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2). После этого армейцы победили «Ахмат» со счётом 3:2, а железнодорожники разгромили «Факел» — 4:1.

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