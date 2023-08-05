Солтмурад Бакаев рассказал, как с Зелимханом реагировал на критику болельщиков «Спартака»

24-летний полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ощущениями от критики болельщиков московского «Спартака» в его адрес и в адрес его брата Зелимхана Бакаева.

«Как с Зелимханом реагировали на критику после ухода из «Спартака»? Не было тяжело. Мы всё прекрасно понимаем — это эмоции. Я сам был болельщиком и сам всё понимаю. Хорошо, что у людей эмоции. Это нормальная футбольная жизнь», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Солтмурад Бакаев перешёл из системы «Спартака» в «Рубин» в январе 2020 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 500 тыс.

Зелимхан ушёл из стана красно-белых в июле 2022 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 2,5 млн.