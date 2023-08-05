«Гавр» с Кузяевым в составе уступил «Клермону» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались французские команды «Клермон» и «Гавр». Встреча завершилась победой «Клермона» с минимальным счётом — 1:0.
Единственный гол в матче забил Максим Гоналон, открывший счёт на 23-й минуте. На 53-й минуте нападающий «Гавра» Набиль Алиуи не реализовал 11-метровый удар. Российский полузащитник Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Гавра». Игрок не отметился результативными действиями.
Кузяев перешёл в «Гавр» из санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 года. В составе новой команды Далер принял участие в товарищеских матчах с «Лиллем» (2:3), «ПСЖ» (0:2) и «Лорьяном» (0:2). «Гавр» ранее вышел в высший французский дивизион, одержав победу в Лиге 2.
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