«Ноттингем Форест» сделал предложение «Зениту» о покупке Барриоса
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«Ноттингем Форест» направил санкт-петербургскому «Зениту» официальное предложение о покупке опорного полузащитника Вильмара Барриоса. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
«Ноттингем» предложил около € 4 млн, но «Зенит» отказался продавать игрока. Сине-бело-голубые хотят получить около € 15 млн, если Барриос покинет клуб.
29-летний Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Он провёл за команду 153 матча, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
«Зенит» является действующим победителем чемпионата России. «Ноттингем Форест» завершил предыдущий сезон на 16-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.
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