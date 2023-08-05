«Ноттингем Форест» сделал предложение «Зениту» о покупке Барриоса

«Ноттингем Форест» направил санкт-петербургскому «Зениту» официальное предложение о покупке опорного полузащитника Вильмара Барриоса. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Ноттингем» предложил около € 4 млн, но «Зенит» отказался продавать игрока. Сине-бело-голубые хотят получить около € 15 млн, если Барриос покинет клуб.

29-летний Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Он провёл за команду 153 матча, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

«Зенит» является действующим победителем чемпионата России. «Ноттингем Форест» завершил предыдущий сезон на 16-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.