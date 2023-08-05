ЦСКА прервал 10-матчевую серию «Локомотива» без поражений в РПЛ
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Сегодня, 5 августа, ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1 в московском дерби в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. До этого железнодорожники не проигрывали в РПЛ на протяжении 10 матчей.
В эту серию вместились игры с «Оренбургом» (4:1), ЦСКА (1:1), подмосковными «Химками» (5:1), «Сочи» (3:0), самарскими «Крыльями Советов» (1:1), воронежским «Факелом» (1:0), московским «Динамо» (4:2), московским «Торпедо» (3:1), казанским «Рубином» (2:2) и «Факелом» (4:1).
Также стоит отметить, что сегодняшнее поражение — лишь второе в чемпионате в 16 матчах под руководством Михаила Галактионова.
Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).
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