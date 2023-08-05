Победа над «Локомотивом» стала 500-й для ЦСКА в рамках РПЛ

Сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором московский ЦСКА смог разгромить «Локомотив» со счётом 4:1. Эта победа стала для армейцев юбилейной в рамках РПЛ — ЦСКА смог покорить рубеж в 500 побед в чемпионате.
Напомним, в матче с «Локомотивом» голами в составе армейцев смогли отличиться Фёдор Чалов и Милан Гаич, а полузащитник Максим Мухин сумел оформить дубль, который стал для него первым в рамках Российской Премьер-Лиги. Единственный гол железнодорожников в матче — автогол нападающего армейцев Фёдора Чалова.
В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2). После этого армейцы победили «Ахмат» со счётом 3:2, а железнодорожники разгромили «Факел» — 4:1. Таким образом, после этого матча ЦСКА набрал шесть очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, поднявшись на пятую строчку в турнирной таблице. «Локомотив» имеет в активе четыре балла.
- 5 августа 2023
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