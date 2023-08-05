Абаскаль — о матче с «Рубином»: понадобилось время, чтобы стать настоящим «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ с «Рубином» (4:1).

«Было ли после первого тайма ощущение, что счёт не изменится? Конечно же, нет. Более того, в первые пять минут мы плохо начали, нам потребовалось время, чтобы почувствовать игру и стать настоящим «Спартаком». Момент с фолом и голом «Рубина» тоже повлиял на ход матча. В перерыве поговорили и поняли, как нужно реагировать. Ребята показали всё на поле.

Во втором тайме удалось изменить ритм. Темп игры удалось поменять во многом благодаря заменам. Ребята добавили той силы, которой не хватало. В таком календаре очень сложно, у нас мало дней на отдых. Это стало ключевым моментом игры. К счастью, всё сработало», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».