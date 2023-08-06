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«Оренбург» впервые с начала прошлого сезона РПЛ не забил в домашнем матче

«Оренбург» впервые с начала прошлого сезона РПЛ не забил в домашнем матче
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Вчера, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Урал» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Оренбург» впервые с начала прошлого сезона РПЛ не забил в домашнем матче.

В прошлогоднем чемпионате оренбуржцы дома забивали в среднем 2,5 мяча за игру.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 30 матчах.

В следующем туре команда Иржи Ярошика примет у себя дома «Краснодар», возглавляющий таблицу вместе с московским «Спартаком». Встреча состоится 12 августа.

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