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Тренер «Локомотива» Галактионов: поначалу у ЦСКА не было моментов

Тренер «Локомотива» Галактионов: поначалу у ЦСКА не было моментов
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором железнодорожники уступили со счётом 1:4.

«Митай должен был сократить свободное пространство за спиной. Поначалу всё получалось, у нас было три момента, Дзюба, Пиняев и Самошников. У ЦСКА и шансов‑то не было поначалу. Но они забили трижды и обеспечили результат. Надо поздравить соперника, армейцы сыграли хорошо.

Что не пошло после первых 30 минут? Получали мячи на месте, попадали на атаки соперника, который сначала не знал, куда бежать. В тактически равной игре важны нюансы. Попали под пенальти, потом второй гол, и эмоциональный запал стал другим, ЦСКА перехватил инициативу», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

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