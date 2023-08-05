Защитник ЦСКА Дивеев ответил на вопрос о своём здоровье

23-летний защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился информацией о своём состоянии.

«Со здоровьем всё хорошо. Бегаю, как видите», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее стало известно, что из-за травмы голеностопного сустава Дивеев выбыл до зимы.

Футболист стал игроком армейцев в июле 2019 года. За всё время выступлений за ЦСКА защитник принял участие в 134 встречах, отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

В прошлом сезоне Дивеев провёл 20 матчей за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Вместе с клубом защитник завоевал Кубок России. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 7,5 млн.