Защитник ЦСКА Дивеев ответил на вопрос о своём здоровье
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23-летний защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился информацией о своём состоянии.
«Со здоровьем всё хорошо. Бегаю, как видите», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее стало известно, что из-за травмы голеностопного сустава Дивеев выбыл до зимы.
Футболист стал игроком армейцев в июле 2019 года. За всё время выступлений за ЦСКА защитник принял участие в 134 встречах, отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.
В прошлом сезоне Дивеев провёл 20 матчей за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Вместе с клубом защитник завоевал Кубок России. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 7,5 млн.
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