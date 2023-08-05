Дмитрий Баринов: поражение от ЦСКА — не худший матч «Локомотива» при Галактионове

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов не стал называть поражение в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА худшей игрой железнодорожников при главном тренере Михаиле Галактионове.

«Поражение от ЦСКА — не худший матч «Локомотива» при Галактионове. На сборах был худший матч», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Локомотив» проиграл ЦСКА со счётом 1:4. На 30-й минуте встречи нападающий хозяев Фёдор Чалов реализовал пенальти, выведя ЦСКА вперёд. Вскоре защитник армейцев Милан Гаич после красивой атаки удвоил преимущество хозяев. На 55-й минуте встречи Максим Мухин сделал счёт в матче разгромным. На 61-й минуте автогол Фёдора Чалова помог гостям отыграть один мяч — 3:1. На 64-й минуте Максим Мухин смог отличиться во второй раз, вновь доведя счёт матча до разгромного.