Дмитрий Баринов: плотный календарь? Мне нормально. Лучше играть, чем тренироваться
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, насколько сложно играть в таком плотном игровом календаре.
«Плотный календарь? Мне нормально. Я сыграл три игры по 90 минут. Моё мнение: лучше играть, чем тренироваться», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». ЦСКА разгромил железнодорожников со счётом 4:1. Следующий матч «Локомотива» в рамках Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» пройдёт через три дня, 8 августа. С самарскими «Крыльями Советов» московский клуб сыграет через четыре дня после матча Кубка — 12 августа.
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