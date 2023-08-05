Баринов сообщил, что сказал молодым защитникам «Локо» после разгромного поражения от ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился словами, которые он сказал молодым партнёрам по команде после поражения в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Сказал ли что-то молодым защитникам после матча? Я сказал им, чтобы не вешали голову, потому что через три дня уже игра», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Локомотив» проиграл ЦСКА со счётом 1:4. На 30-й минуте встречи нападающий хозяев Фёдор Чалов реализовал пенальти, выведя ЦСКА вперёд. Вскоре защитник армейцев Милан Гаич после красивой атаки удвоил преимущество хозяев. На 55-й минуте встречи Максим Мухин сделал счёт в матче разгромным. На 61-й минуте автогол Фёдора Чалова помог гостям отыграть один мяч — 3:1. На 64-й минуте Максим Мухин смог отличиться во второй раз, вновь доведя счёт матча до разгромного.