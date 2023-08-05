Защитник «Локомотива» Погостнов высказался о поражении от ЦСКА

19-летний защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов поделился мнением о матче с ЦСКА. Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги закончилась разгромным поражением железнодорожников со счётом 1:4.

«Если бы команда добилась положительного результата или ничейного, то эмоции от гола были бы в разы лучше. Приятно, но таков результат, что гол не закрывает эмоций от поражения.

В первые 30 минут надо было реализовать хотя бы один момент, тогда бы сложилось чуть по-другому.

Было то, к чему готовились: длинные передачи, подбор и атака с подбора. Дальше они просто реализовали свои моменты», — передаёт слова Погостнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).