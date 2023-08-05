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Игрок ЦСКА Кучаев: Чалов просто хорошо умеет бить пенальти. Это не система, а мастерство

25-летний полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о своём партнёре по команде Фёдоре Чалове.

«Чалов просто хорошо умеет бить пенальти. Думаю, это не система, а мастерство», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Чалов реализовал пенальти на 29-й минуте, открыв счёт. Также он отметился результативной передачей на защитника Милана Гаича в случае со вторым голом. ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1.

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).