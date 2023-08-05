Игрок ЦСКА Кучаев: Чалов просто хорошо умеет бить пенальти. Это не система, а мастерство
Поделиться
25-летний полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о своём партнёре по команде Фёдоре Чалове.
«Чалов просто хорошо умеет бить пенальти. Думаю, это не система, а мастерство», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Чалов реализовал пенальти на 29-й минуте, открыв счёт. Также он отметился результативной передачей на защитника Милана Гаича в случае со вторым голом. ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1.
Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).
Комментарии
- 5 августа 2023
-
23:42
-
23:35
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:12
-
23:06
-
23:06
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:26
-
22:24
-
22:16
-
21:58
-
21:57
-
21:44
-
21:36
-
21:33
-
21:29
Партнерский контент