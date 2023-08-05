Кучаев — о трансферах ЦСКА: усиление нужно всегда. Это мотивирует тебя работать ещё больше

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал, нужно ли армейцам усилить состав, а также высказался о своём отношении к появлению сильных конкурентов на его позицию.
«Усиление нужно всегда. Это мотивирует тебя работать ещё больше. Как и большая конкуренция: важно, чтобы она была здоровая. Никто не против новичков», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, вчера, 4 августа, ЦСКА официально объявил о трансфере 19-летнего игрока сборной Узбекистана Аббоса Файзуллаева. Контракт вингера с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон. В нынешнем сезоне Суперлиги вингер успел сыграть шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 5 августа 2023
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