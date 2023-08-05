Мухин: ЦСКА купит иностранцев, и буду меньше играть? Не переживайте — что-нибудь придумаем

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, как будет реагировать в том случае, если армейцы решат купить сильных иностранных игроков на его позицию.
«Нет ли ощущения, что ЦСКА купит иностранцев и буду меньше играть? Не переживайте — что-нибудь придумаем.
Как смотрел на то, что могли продать? До меня особо ничего не доходило. Со мной ничего не обсуждали. Чего-то не нервничаю», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Мухин смог оформить дубль, который стал для него первым в рамках РПЛ. Максим за один матч с железнодорожниками забил больше, чем за всю остальную карьеру в российском чемпионате.
- 5 августа 2023
-
23:42
-
23:35
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:12
-
23:06
-
23:06
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:26
-
22:24
-
22:16
-
21:58
-
21:57
-
21:44
-
21:36
-
21:33
-
21:29