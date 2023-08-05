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Мухин: ЦСКА купит иностранцев, и буду меньше играть? Не переживайте — что-нибудь придумаем

Мухин: ЦСКА купит иностранцев, и буду меньше играть? Не переживайте — что-нибудь придумаем
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, как будет реагировать в том случае, если армейцы решат купить сильных иностранных игроков на его позицию.

«Нет ли ощущения, что ЦСКА купит иностранцев и буду меньше играть? Не переживайте — что-нибудь придумаем.

Как смотрел на то, что могли продать? До меня особо ничего не доходило. Со мной ничего не обсуждали. Чего-то не нервничаю», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Мухин смог оформить дубль, который стал для него первым в рамках РПЛ. Максим за один матч с железнодорожниками забил больше, чем за всю остальную карьеру в российском чемпионате.

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