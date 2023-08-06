Гладилин: прекрасный дебют Хесуса Медины! Великолепно! Так и должен играть легионер

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил дебют полузащитника красно-белых Хесуса Медины. Напомним, во вчерашнем матче с казанским «Рубином» парагвайский футболист смог забить дебютный гол за «Спартак» в первой же игре своим вторым касанием во встрече.
«Прекрасный дебют Хесуса Медины! Вышел, выбрал позицию, забил. Великолепно! Так и должен играть легионер. Все легионеры сыграли прекрасно: Промес, Бонгонда, Медина. Вот это показатель уровня: вышли и сделали своё дело», — приводит слова Гладилина Metaratings.
Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. «Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар».
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