Рахимов — о матче со «Спартаком»: «Рубин» попал в какой-то нокаут и уже не вернулся в игру
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 3-го тура со «Спартаком» (1:4).
«Знаете, мне не понравилась реакция после того, как пропустили простой мяч. До второго гола ничего не предвещало этой ситуации. Но мы попали в какой‑то нокаут. В течение 15 минут пропустили очень непростые мячи и уже не вернулись в игру. До второго мяча вообще не складывалось ощущение, что мы можем проиграть.
Но видите, как случается в футболе. Нужно уметь держать удар. И нужно делать выводы. Мы просто вышли из зоны максимальной концентрации и внимания. У «Спартака» очень хорошие исполнители.
Следующие дни покажут наши реакции. Покажут, команда мы или нет. Здесь очень важны самокритика и самоанализ», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
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