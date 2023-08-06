Рахимов — о матче со «Спартаком»: «Рубин» попал в какой-то нокаут и уже не вернулся в игру

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 3-го тура со «Спартаком» (1:4).

«Знаете, мне не понравилась реакция после того, как пропустили простой мяч. До второго гола ничего не предвещало этой ситуации. Но мы попали в какой‑то нокаут. В течение 15 минут пропустили очень непростые мячи и уже не вернулись в игру. До второго мяча вообще не складывалось ощущение, что мы можем проиграть.

Но видите, как случается в футболе. Нужно уметь держать удар. И нужно делать выводы. Мы просто вышли из зоны максимальной концентрации и внимания. У «Спартака» очень хорошие исполнители.

Следующие дни покажут наши реакции. Покажут, команда мы или нет. Здесь очень важны самокритика и самоанализ», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».