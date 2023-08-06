Гладилин: голевые передачи Соболева — показатель того, что он растёт в мастерстве

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче с казанским «Рубином». Напомним, российский нападающий смог отдать две голевые передачи в матче, чем помог своей команде одержать разгромную победу со счётом 4:1.

«Александр Соболев в матче с «Рубином» отдавал голевые передачи, ему удобнее играть в подыгрыше? Соболев – центральный нападающий, просто он набирается опыта и уже стал сам делать передачи. Это показатель того, что он растёт в мастерстве, так и нужно продолжать», – приводит слова Гладилина Metaratings.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. «Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар».