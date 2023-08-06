Гладилин: я считаю, что эпизод с Литвиновым пошёл на пользу «Спартаку»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал эпизод со штрафным ударом в пользу казанского «Рубина» после фола игрока красно-белых Руслана Литвинова в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, вскоре после спорного штрафного казанцы смогли забить гол в ворота «Спартака».
«Нарушал ли правила Литвинов в том эпизоде? Ну, может, чистого нарушения и не было, но столкновение-то было. А достал он мяч или нет, другой вопрос. Но я считаю, что этот момент только пошёл на пользу «Спартаку». С этого штрафного «Спартак» забил «сам себе» гол и на второй тайм вышел более мобилизованным», — приводит слова Гладилина Metaratings.
Напомним, «Спартак» одержал победу со счётом 4:1. Красно-белые набрали девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар». «Рубин» имеет в активе два балла.
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