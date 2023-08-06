Гладилин: матч с «Рубином» — одна из лучших игр «Спартака» за последнее время

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал разгромную победу в исполнении красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги против казанского «Рубина» (4:1).

«Получилось так, что «Спартак» сам забил все голы в этом матче. А так, вели бы 1:0, может, пытались бы играть на удержание. Это одна из лучших игр «Спартака» за последнее время. Особенно второй тайм», — приводит слова Гладилина Metaratings.

Напомним, вчера, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. «Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар».