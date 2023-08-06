Тренер «Урала» Гончаренко: во время матча мы подсознательно думали о плотном графике
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).
«Довольны победой, понимаем, что всем командам очень сложно даются очки в чемпионате. «Оренбург» — сложный соперник для всех, у них есть игроки в центре поля, которые умеют хорошо работать с мячом. Конечно, свою роль сыграло удаление. Наверное, даже хотелось бы посмотреть, как бы мы сыграли в равных составах. Игра на встречных курсах, наверное, была бы интереснее для болельщиков.
Важно, что где-то в подсознании сидело, что у нас плотный график. Поэтому, наверное, в какой-то степени второй тайм нам не удался, потому что подспудно держали в голове следующий матч», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Урала».
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