Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит – Динамо Москва, 6 августа: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Динамо». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша занял девятое место, набрав 45 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Динамо» начало сезон с поражения «Краснодару» в 1-м туре со счётом 1:3, после чего сыграло в результативную ничью с «Крыльями Советов» (3:3).

Материалы по теме
«Зенит» — «Динамо». Семак учится играть без Малкома
«Зенит» — «Динамо». Семак учится играть без Малкома
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023