«Зенит» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Динамо». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша занял девятое место, набрав 45 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Динамо» начало сезон с поражения «Краснодару» в 1-м туре со счётом 1:3, после чего сыграло в результативную ничью с «Крыльями Советов» (3:3).