«Такого крупного счёта я точно не ожидал». Бубнов — о матче ЦСКА с «Локомотивом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив» (4:1).
«Можно сказать, что это сенсация: такого крупного счёта я точно не ожидал. У ЦСКА в целом больше проблем, чем у «Локомотива», но оборона сильнее. А тут ещё и Роша выздоровел, и с Гайича сняли дисквалификацию. В итоге Федотов грамотно воспользовался своими сильными сторонами.
Да, у ЦСКА серьёзные потери. Кто-то говорит, что у армейцев слабая скамейка. Но там сидит молодежь — и молодежь талантливая! Это тоже надо ставить в заслугу Федотову. Рядно, Арбузов, Ермаков — все они очень хорошие ребята, которые не портят картину.
ЦСКА был готов к тому, что «Локо» будет много владеть мячом. На первых минутах армейцы закрылись и позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Но затем «Локо» начал пропускать из-за собственных ошибок. После 0:2 они уже пребывали в шоковом состоянии. Сопернику же стало легче играть, поскольку железнодорожники раскрывались.
Конечно, для «Локо» это серьёзный удар. Проблемы у команды очень большие. Думаю, армейцы и сами не ожидали, что сумеют победить с таким счётом. Грамотная тактика и тщательная подготовка к сопернику стали ключевыми факторами успеха», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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