Главный тренер ЦСКА Федотов: нам нужна свежая кровь, и как можно быстрее

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о составе команды, физическом состоянии и плотном календаре.

«Нет ли опасений, что команда может подсесть в физическом плане? У нас был небольшой перерыв, это правда. Если отталкиваться от начала года, то у нас уже 37-й матч. Нам нужна свежая кровь, и как можно быстрее. Парни стараются, они большие молодцы, что создают конкуренцию. Но на длинном отрезке нужна обойма подлиннее.

Кубок создает плотность в календаре. Все говорят, что в Европе играют по 60 матчей. Но и там тренеры говорят о жесточайшем графике. Мы помним «Ливерпуль», когда после победной серии не играло 15 человек. Ротация в любом случае нужна. И статистика говорит, что из этих 60-ти матчей на игрока в среднем приходится примерно 35 игр», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.